T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadınlardan Afganistanlı kadınlar için eylem

Taliban’ı protesto eden grup, giydikleri temsili bir ‘çarşaf’ı çıkarıp, attı

19 Ağustos 2021 20:16

İzmir’de kadınlar, Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Afganistanlı kadınlar için basın açıklaması düzenledi. Taliban’ı protesto eden grup, giydikleri temsili bir ‘çarşaf’ı çıkarıp, attı.

Taliban’ın Kabil'e girmesinin ardından, özellikle kadınların özgürlükleri konusunda dünya endişeli. ETHA’da yer alan habere göre İzmir’de Taliban’ı protesto etmek için bir araya gelen grup kadın, giydikleri temsili bir 'çarşaf'ı çıkarıp attı. Temsili 'çarşaf' giyen kadınlar daha sonra basın açıklaması yaparak sloganlar attı.

Video: ETHA

izmirkadınlarafganistan

Diğer Videolar

İstanbul'u toplu taşıma ile gezen Boji, CNN International’da

Altın Portakal Film Festivali | 'Anadolu Leopari' film ekibi T24'te: Modernite her tarafıyla bizi çeviriyor ama diğer içsel yolculuğumuz değişmiyor

Ağrılı besici: 10 liralık hayvanı 3 liraya satıyoruz, çünkü besleyemiyoruz

İyi Partili Ümit Özlale: 1 sene içinde enflasyonu yüzde 10'un altına düşürebiliriz, zor olan yoksullukla mücadele

CHP'li Ağbaba: Erdoğan'ın  ‘Verin yetkiyi’ gün dolar 4,75 TL'ydi, bugün ise dolar 8,95 TL'yi gördü

Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24