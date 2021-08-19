Kadınlardan Afganistanlı kadınlar için eylem

İzmir’de kadınlar, Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Afganistanlı kadınlar için basın açıklaması düzenledi. Taliban’ı protesto eden grup, giydikleri temsili bir ‘çarşaf’ı çıkarıp, attı.

Taliban’ın Kabil'e girmesinin ardından, özellikle kadınların özgürlükleri konusunda dünya endişeli. ETHA’da yer alan habere göre İzmir’de Taliban’ı protesto etmek için bir araya gelen grup kadın, giydikleri temsili bir 'çarşaf'ı çıkarıp attı. Temsili 'çarşaf' giyen kadınlar daha sonra basın açıklaması yaparak sloganlar attı.

Video: ETHA