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Kadınlara ücretsiz savunma eğitimi veriliyor

Pendik’te duyarlılık oluşturmak adına bir proje başlatıldı

24 Ağustos 2020 10:34

Kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı İstanbul Pendik’te duyarlılık oluşturmak adına bir proje başlatıldı. Projenin eğitmeni olan Resul Arıcı kadına şiddeti önlemek ve kadınların kendilerini savunabilmeleri amacıyla ekibi ile birlikte kadınlara ücretsiz savunma eğitim vermeye başladı.

Kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı anlamlı bir proje başlatıldı. Pendik spor eğitmenliği yapan Resul Arıcı kadınlara ücretsiz savunma eğitimi veriyor. Her meslek ve yaştan kadın Arıcı’nın salonunda boks, Kick Boks eğitimi alıyor. Kadınlar bu sayede kendilerine yöneltilen muhtemel şiddet karşısında kendilerini savunmayı öğreniyor.

Eğitim alan Gizem Şahin, “Biz Resul hocamla birlikte bir kampanya başlattık, kadına şiddeti önlemek amacıyla kadınlarımızın, kızlarımızın kendini savunması için Kick Boks ve boks eğitimi veriyoruz. Resul hocam başlattı kampanyayı, ben de onun yanında işte erkek eğitmenle çalışmaktan çekinen ya da kadın eğitmenle çalışmak isteyen olursa Resul hocam her zaman destekliyor ve bana yönlendiriyor sizleri, beraber antrenman yapabiliriz” dedi.

Yine ekipte eğitim alan bir diğer isim olan Ezgi demir de “Ben pilates eğitmeni Ezgi Demir, burada ne gibi dersi alıyoruz? boks eğitimi alıyoruz, burada kendimizi tamamen dış tehlikeye karşı korumak amaçlı çok güzel bir ortam, herkesi davet ediyorum hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz tabii ki çok güzel yeterli oluyor” şeklinde konuştu.

Kampanyayı başlatan Resul Arıcı, “Kadın cinayetlerine karşı böyle bir organizasyon başlattık bunları önleyebilmemiz için kadınlarımıza bir ay ücretsiz ders vereceğiz ve bunlar grup şeklinde olacak, haftada bir gün bir saat şeklinde bunları önleyebilmek için kadınların kendilerini savunmaları için elimizden geleni yapacağız. Şu an çalışmalarımız başladı ufak ufak, inşallah daha çok talebimiz olacak. Elimizden geldiği kadar Gizem hoca ve Berat hocayla birlikte bu işi yürütmeye çalışacağız. Umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez gelirse de kendilerini en iyi şekilde savunabilmeleri için elimizden geleni yapacağız” ifade etti.

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