Kadınlar pencere ve balkonlarından İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösterdi

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki gösteren kadınlar, bu akşam saat 21.00 itibarıyla ses çıkarma eylemi yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete'de yayımladığı karar ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına tepkiler sürüyor.

Kadınlar tepkilerini pencere ve balkonlardan ses çıkarma eylemiyle gösterdi.

#İstanbulSözleşmesiİçinSesÇıkar etiketiyle sosyal medyadan yapılan çağrıya yanıt veren kadınlar, saat 21.00’de pencere ve balkonlarına çıkarak ses çıkarma eylemi yaptı.

Kadınlar eylemlerini aynı etiketle sosyal medyada paylaştı.