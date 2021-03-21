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Kadınlar pencere ve balkonlardan "İstanbul Sözleşmesi Bizim" diyecek

Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını balkonlar ve pencerelerden protesto edecek

21 Mart 2021 12:08

Kadına şiddetin önlenmesi için bütünlüklü ve kapsamlı önlemlerin hayata geçirilmesini öngören İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkılmasını kadınlar balkonlar ve pencerelerden protesto edecek.

Kadınlar Birlikte Güçlü, Twitter hesabından "#İstanbulSözleşmesi’ne sahip çıkmaktan, hayat da karar da biz kadınların demekten vazgeçmiyoruz, bizim için her gün isyan! En çok şiddete uğradığımız evler de mücadele alanlarımız, saat 21.00’de her pencerede ses çıkarıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çekilme kararı aldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti.

Resmi Gazete'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, "3718 sayılı kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Sözleşmenin feshi, konuya ilişkin bildirimin Genel Sekretere ulaştırıldığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir. İstanbul Sözleşmesi'nin 80/2. maddesine göre, üç ay sonra ayrılma kararı yürürlüğe girebiliyor.

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