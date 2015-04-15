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Kadınlar mükemmel penisin resmini çiziyor

15 Nisan 2015 23:48

University of California’nın Cinsellik Psikolojisi ve Duygusal Sinir Bilimi (SPAN) laboratuvarında geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma, kadınların uzun vadeli ilişkilerde ortalamanın üzerindeki penis boyunu tercih ettiği sonucuna vardı. Tek gecelik ilişkilerde daha büyük beklentilere giren kadınların, ilişki sonrasında ise penis boyunu çok net hatırlamadıkları ortaya çıktı. Yeni videosunda bir grup kadını konuk eden Elite Daily, onlardan mükemmel penisin resmini çizmesini istiyor, ortaya çıkan çizimler de zevkler ve renklerin tartışılmayacağını kanıtlıyor.

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