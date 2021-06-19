Kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” demek için buluştu

İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılacağı 1 Temmuz tarihi öncesi Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK) çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar, itirazlarını göstermek üzere Maltepe’de bir araya geldi.

Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek “Büyük Kadın Mitingi”nin şiarı ise “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” olarak duyuruldu.

İstanbul Maltepe'deki büyük kadın mitingine ise KESK, DİSK, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri’nin yanı sıra çok sayıda kadın örgütü üyesi katıldı. Eyleme İstanbul Barosu ile CHP, HDP, TİP gibi siyasi partiler de destek verdi. Eylemde, “Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula”, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”, “Kadın cinayetlerini durduracağız” yazılı dövizler taşındı. “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Kararı geri çek sözleşmeyi uygula”, “Kadınlar eşit yaşayacak” şeklinde sloganlar atıldı.

Etrafı polis bariyerleri ile çevrilen alanın iki ayrı yerinde giriş noktaları oluşturuldu. Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından alana girmeyi başlayan kadınların “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Kadınlar yaşasın çocuklar gülsün”, “AKP elini sözleşmeden çek”, “Kadınlar için 6284” sloganları attıkları duyuldu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kurucusu Gülsüm Kav da yaptığı konuşmada, “Biz aslında İstanbul Sözleşmesi için yıllardır bir nöbeti sürdürüyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Biz 10 senedir yılın her günü adliyelerde, sokaklarda, mücadelenin her alanında hayatımız anlamına gelen bu sözleşmeyi uygulamayanlara inat uygulamak için mücadele verdik. Son bir yıldır Türkiye topraklarında bütün hak ve özgürlüklerin sembolü haline geldi. Biz sadece kendimiz için de bir şey istemiyoruz" dedi.

Kadınların ellerinde 17 Haziran günü İzmir’de HDP İl Örgütüne dönük gerçekleşen saldırıda katledilen Deniz Poyraz’ın fotoğrafları da yer aldı. Kadınlar, işlenen cinayete dönük tepkilerini “Jin, jiyan, azadî” sloganı atarak gösterdi.