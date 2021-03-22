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Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi kararına tepki olarak Taksim Meydanı'nda

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Taksim Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştiriyor

22 Mart 2021 14:10

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına tepki olarak, Taksim meydanı'nda oturma eylemi yaptı. 

Tüm kadınları Taksim'e çağırdığını duyuran Platform, Twitter hesaplarından, ''İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilme kararı bizim açımızdan hükümsüzdür. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak Taksim Meydanı'nda eylemdeyiz. Biz boşuna, ''Asla yalnız yürümeyeceksin'' demedik'' açıklaması yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının geri çekilmesini isteyen Platform üyeleri "Barikatı aç, #Kararıgeriçek! Etrafımıza sardığınız kalkanlarla kadınları değil; katilleri durdurun" dedi. 

Twitter hesapları üzerinden eylemlerini canlı olarak yayımlayan platform, ''Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula'', ''Kadınlar eşit yaşayacak'', ''Kadın cinayetlerini durduracağız'' sloganları attı. 

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