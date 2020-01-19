Kadınlar, Gülistan için İstanbul’da eylem yaptı

Gülistan Doku’nun bulunması için Özgür Genç Kadın (ÖGK) üyesi kadınlar dün akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yaptı. “Gülistan Doku nerede?” pankartı açan kadınlar, “Erkek adalet değil gerçek adaleti” sloganı attı. Basın açıklaması yapan kadınlar, “Etkili bir soruşturma yürütülmüyor. Yetkililerin verdiği bilgiler bizde şüphe uyandırıyor. Aramalar sınırlı yapılıyor. Bugün Gülistan Doku’nun kaybolmasını, bulunamamasını, kadınların hesap sormasını engelleyen bellidir. Tecavüzlere, kadın cinayetlerine, homofobiye, cinsiyetçiliğe erkek egemen sisteme isyan ediyoruz” dedi.