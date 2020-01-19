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Kadınlar, Gülistan için İstanbul’da eylem yaptı

19 Ocak 2020 13:49

Kadınlar, kendisinden 5 Ocak’tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetini sormak için İstanbul Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yaptı.

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