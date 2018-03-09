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Kadınlar 8 Mart'ta haykırdı: Susmuyoruz, korkmuyoruz!

09 Mart 2018 00:18

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İstanbul İstiklal Caddesi'nde Feminist Gece Yürüyüşü'nün 16.'sı gerçekleştirildi. Kadınlar, kadına yönelik şiddeti, cinsel istismarı, çocuk istismarını protesto etti. İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Konsolosluğu önünde bir araya gelen kadınlar "Barış için ısrar ediyoruz", "Kadın cinayetlerine hayır", "Alışın LGBTİ+lar var", "Emek hırsızı erkek", "Kadınlar yoksullaşırken diyanet zenginleşiyor", "Cinsiyet ayrımına son", "İnsanca yaşamak istiyorum" dövizleri taşıdı. Fotoğraf: Emre Kızılırmak

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