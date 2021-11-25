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25 Kasım eyleminde Taksim'de bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti

Kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları attı

25 Kasım 2021 18:48

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddeti protesto etmek için İstanbul Taksim'de bir araya geldi. Yürüyüş için toplanan kadınlara polis müdahale etti. Atılan gazlardan bir polis de etkilendi. Nefes almakta zorlanan polise, arkadaşları müdahalede bulundu.  
 
5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınlar şiddeti protesto etmek için toplandı. Saat 19.30'da Tünel Meydanı'nda başlayan eylemde Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlar, İsveç Konsolosluğu önünde polis tarafından engellendi.
 
Eylem öncesi, İstanbul Taksim’de bir araya gelen kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atmaya başladı.
 

Kaftancıoğlu da kadınlarla yürüyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kadınlarla birlikte Taksim Tünel Meydanı'nda yürüyüşte.
 
 

Polis, kadınların yürüyeceği İstiklal Caddesi'ni kapattı

İstiklal Caddesi'nde kadınlar "Aç aç barikatı aç" sloganları atıyor. 

Kadınlar, İstiklal Caddesi'ndeki polis barikatının önünde "Yüklen yüklen barikata yüklen" sloganları atıyor. 

Polisten biber gazlı müdahale

İstiklal caddesinde polis, kadın göstericilere gaz ile müdahale ediyor. 

Atılan gazlardan bir polis de etkilendi: Nefes almakta zorlanan polise, arkadaşları müdahalede bulundu.

 

 
25 Kasım'da Mersin'de bir araya gelen kadınlara polis müdahalesi
 
25 Kasım'da Mersin'de bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti. 
 
 

"İzmir'de 25 Kasım'a katılım çok yüksek; kortej 2 dakika 20 saniyeye sığmadı"

Kadınlar İzmir'de de 25 Kasım için toplandı. O anları görüntüleyen belgeselci Kazım Kızıl "İzmir'de 25 Kasım'a katılım çok yüksek; kortej 2 dakika 20 saniyeye sığmadı" dedi. 

Kadınlar Taksim'de basın açıklamasını okudu: 25 kasımda kadınların isyanı  yasak tanımaz

 

 

25 kasımkadınlar

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