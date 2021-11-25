25 Kasım eyleminde Taksim'de bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddeti protesto etmek için İstanbul Taksim'de bir araya geldi. Yürüyüş için toplanan kadınlara polis müdahale etti. Atılan gazlardan bir polis de etkilendi. Nefes almakta zorlanan polise, arkadaşları müdahalede bulundu.