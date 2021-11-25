25 Kasım eyleminde Taksim'de bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti

5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınlar şiddeti protesto etmek için toplandı. Saat 19.30'da Tünel Meydanı'nda başlayan eylemde Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlar, İsveç Konsolosluğu önünde polis tarafından engellendi.
Eylem öncesi, İstanbul Taksim’de bir araya gelen kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atmaya başladı.
Kaftancıoğlu da kadınlarla yürüyor
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kadınlarla birlikte Taksim Tünel Meydanı'nda yürüyüşte.
Polis, kadınların yürüyeceği İstiklal Caddesi'ni kapattı
İstiklal Caddesi'nde kadınlar "Aç aç barikatı aç" sloganları atıyor.
Kadınlar, İstiklal Caddesi'ndeki polis barikatının önünde "Yüklen yüklen barikata yüklen" sloganları atıyor.
Polisten biber gazlı müdahale
İstiklal caddesinde polis, kadın göstericilere gaz ile müdahale ediyor.
Atılan gazlardan bir polis de etkilendi: Nefes almakta zorlanan polise, arkadaşları müdahalede bulundu.
25 Kasım'da Mersin'de bir araya gelen kadınlara polis müdahalesi
25 Kasım'da Mersin'de bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti.
"İzmir'de 25 Kasım'a katılım çok yüksek; kortej 2 dakika 20 saniyeye sığmadı"
Kadınlar İzmir'de de 25 Kasım için toplandı. O anları görüntüleyen belgeselci Kazım Kızıl "İzmir'de 25 Kasım'a katılım çok yüksek; kortej 2 dakika 20 saniyeye sığmadı" dedi.
Kadınlar Taksim'de basın açıklamasını okudu: 25 kasımda kadınların isyanı yasak tanımaz