Kadınlar, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan için eylemde!

Kadınlar, kendisini fuhşa zorlayan ve şiddet uygulayan Hasan Karabulut’u öldüren Çilem Doğan’ın 15 yıllık hapis cezasının onanmasına tepki gösterdi. Nar Kadın Dayanışması, Çilem Doğan’a özgürlük için Kadıköy vapurunda pankart açarak basın açıklaması yaptı.

Kadınlar, kendisine şiddet uygulayan Hasan Karabulut isimli erkeği öldüren Çilem Doğan’ın 15 yıl hapis cezasının onanmasına isyan etti.

Nar Kadın Dayanışması’ndan kadınlar Kadıköy vapurunda pankart açıp basın açıklaması okuyarak Çilem Doğan’a özgürlük istedi.

Kadınlar İzmir'de bir araya geldi

İzmir’de de bir araya gelen Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları da Çilem Doğan’a özgürlük istedi. Kadınlar, “Öz savunma uygulayıp hayatta kalan kadınlara, kadın dayanışmamıza ve kurtuluş mücadelemize ceza kesemezsiniz” dedi.