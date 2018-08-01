Kadının protokolde de yeri yok; Bakan Pekcan, açılış töreninde erkek bakanların arasından sıyrılamadı

Kadın bakanlarımızdan Ticaret Bakanlığı'na getirilen Ruhsar Pekcan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir açılış töreninde yaşadığı ilginç anlar tepkilere neden oldu. Kaynak Yeniçağ: Yeni Bakan'ın sahnede zor anları Açılış töreninde kurdele kesimi için Cumhurbaşkanı ve Bakanların sahneye davet edildiği sırada Pekcan'ın, kendisine yer bulamaması ve geri planda kalarak yaşadığı zor anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın arkasında kalan Pekcan'ın, önce çıkmak için bir hamle yapması ancak başarılı olamayınca bulunduğu yerden kurdeleyi kesmeye çalışması yer alıyor. Kaynak: (Yeniçağ)