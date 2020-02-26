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Kadına saldıran erkeği çevredekiler dövdü

26 Şubat 2020 12:40

İstanbul Fatih'te yolda yürüyen kadına saldıran bir erkeği çevredekiler dövdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay cumartesi akşam (22 Şubat) saatlerinde meydana geldi.

Yolda yürüyen kadının önce üzerine yürüyen kişi daha sonra kadına tekme savurdu.

Olayı gören çevredekiler saldırgana müdahale etti. Önce bir taksi şoförü geldi, ardından bir kaç kişi daha gelerek saldırganı dövdü.

Saldırganı araya girenler kurtardı. Dayak yiyen saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. 

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