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Kadına şiddete müdahale eden otobüs şoförü, bıçakla tehdit edildi

"Görür görmez aracı durdurdum"

01 Nisan 2021 15:32

Antalya'da şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar, Yeşildere Mahallesi'nde yol üzerinde bir kadının darp edildiğini görünce, aracını durdurup hemen olaya müdahale etti. Araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını kurtaran Aytar, bıçak çıkaran saldırganlar tarafından tehdit edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Antalya Ulaşım A.Ş.'de şehir içi otobüste CV47 hattında (Meydan- Minicity) şoförlük yapan 30 yaşındaki Barış Aytar, dün saat 06.30 sıralarında, Zeytinköy olarak da bilinen Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde bir kadının darp edildiğini gördü.

Kadının saçından tutulup zorla araca bindirilmek istendiğini gören Aytar, olayı anlamak için otobüsü yolun üzerinde durdurup indi.

Aytar'ın müdahale edip kurtardığı kadın koşarak uzaklaşırken, onu darbeden kişi bıçak çıkardı. Bu sırada darbeden kişinin bir arkadaşı da koşarak gelip, elindeki bıçakla Barış Aytar'ı tehdit etti. Hemen ardından otobüse binen Aytar, olay yerinden ayrıldı. Barış Aytar'ın, darp edilen kadını kurtarma anı, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

2 kişi bıçak çekti

Kavgayı ayırdığı o anı anlatan Barış Aytar, şunları söyledi:

“Ayırdıktan sonra kızın kaçtığını düşündüm. Önemli olan onun olay yerinden kaçıp uzaklaşmasıydı. Bundan sonra kişi, nedenini bile bilmeden bıçak doğrulttu. Ben o anda kızın mahalle arasına kaçtığını düşündüm. İşçilerin arasına karışarak kendini kaybettirdi. Şahsın, yani şehir eşkıyalarının arkadaşı ise olayı anlamadan dinlemeden, gelip bıçak çekerek sorgusuz sualsiz her ikisi de üzerime doğru yürüdü. Soğukkanlılığımı kullanarak olayı minimuma indirerek gerekeni yaptığımı düşünüyorum.”

"Görür görmez aracı durdurdum"

Olay anında ilk düşündüğü şeyin darp edilen kadını hemen o alandan uzaklaştırmak olduğunu anlatan Barış Aytar, “Düşünme fırsatım bile olmadı, görür görmez aracı durdurdum, indim ve içgüdüsel olarak müdahale etmek istedim. Antalya Ulaşım'da zaman zaman seminerler alıyoruz ama gerçeği daha bir farklı oluyor" diye konuştu.

Kendi canını tehlikeye attığını belirten Barış Aytar, “Korkudan ziyade paniklik bir durum var. Tek kişi değil iki kişi müdahale etti. Birisinin hareketlerini kollayıp, darbenin nereden geleceğini kestirebilecekken, diğerinin o anda ne yapabileceğini algılayamıyorsun. Panik oldum sadece" dedi.

"Çevredekiler duyarsız kaldı"

Olay anının anbean kayıt altına alındığına dikkati çeken Barış Aytar, çevredekilerin duyarsız kaldığını anlattı. Aytar, “Arkamda o kadar araç olmasına rağmen kimsenin aracından inmeyişi çok şaşırtıcı ve üzücü" diye konuştu.

"Şikayetçi olacağım"

Bu olayın başka bir kişinin de başına gelebileceğini aktaran Barış Aytar, “O kurtardığım kadının kimin ailesi, kimin akrabası olduğunu bilmiyorum. Kişileri tanımıyorum. Kişilerin maskeleri de yoktu. Bu konudan da ayrıca işlem yapılmasını istiyorum. Karakola giderek her ikisinden de şikâyetçi olacağım. Sanırım madde bağımlılarının yanı sıra kadınların üzerinden para kazanan kişilerdi. Kadını karşı tarafta duran aracın içerisine zorla bindirmeye çalışıyordu. 'Bizim söylediğimiz araçlara bineceksin' diye diretiyordu. Saçından tutmuş ve zorla sürüklüyordu" dedi.

Kaynak: DHA

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