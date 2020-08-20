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Kadın polis, uygulama noktasında doğum yaptırdı

Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

20 Ağustos 2020 10:53

Adana’da hastaneye giderken uygulama noktasında sancısı tutan kadın, burada görevli kadın polisin yardımı ile doğum yaptı. Dünyaya uygulama noktasında gözlerini açan bebeğe polisin adı verildi.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Hüsne Aslan, 5. bebeğinin doğumu için eşi Cebrail Aslan ile hastaneye gitmek üzere evden yola çıktı. Doğankent Polis Uygulama Noktasına geldikleri sırada Hüsne Aslan’ın sancısı tuttu. Bunun üzerine baba, telaşla polislerin yanına gelerek eşinin sancısının tuttuğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Polisler hemen ambulansa haber verdi. Ancak kadının sancı çok artınca noktada görevli Demet Çubukçu adlı kadın polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadına yardımcı oldu. Kadın polis, otomobilin içinde Hüsne Aslan’a doğum yaptırdı. Aslan’ın bir kız bebeği dünyaya geldi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Daha sonra bebek ve anne gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aslan ailesi, dünyaya gelen kız çocuklarına polis memuru Demet’in ismini verdi.

Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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