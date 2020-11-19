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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan 22 Kasım'da eylem çağrısı

19 Kasım 2020 08:30

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy’deki yapılacak eylem için çağrıda bulundu. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim tarafından sosyal medyada yapılan çağrıda "22 Kasım'da bütün kadınları, şiddeti, cezasızlığı, şüpheli ölümleri, kadın cinayetlerini durdurmak için İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız diyerek bir araya gelmeye çağırıyoruz" dedi.

Ataselim ayrıca eylemin maske ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılacağını da belirtti. 

 

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