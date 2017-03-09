Kadın avukatı kürsüden iten Mersin Baro Başkanı: Hak ettiğini düşünüyorum!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Mersin’den tartışma yaratan bir video geldi. Videoda Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin düzenlediği basın açıklamasında, Mersin Baro Başkanı Ali Er’in Merkez üyesi Şilan Türk’ü konuşma yaptığı sırada kürsüden ittiği görülüyor. Er kadın avukatı neden ittiğini Yavuz Oğhan’dan 'Bidebunudinle' programında anlattı. Baro Başkanı Er bağlantının ilerleyen dakikalarında yaptığı hareketi savunarak, "Bütün kadınlardan bu konuda özür dilerim. Ama o arkadaşımızın öncesinde oluşan hareketleri dolayısıyla ondan böyle bir şeyi düşünmem. O arkadaşımızın bazı hareketleri nedeniyle hak ettiğini düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.