T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadın avukatı kürsüden iten Mersin Baro Başkanı: Hak ettiğini düşünüyorum!

09 Mart 2017 19:50

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Mersin’den tartışma yaratan bir video geldi. Videoda Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin düzenlediği basın açıklamasında, Mersin Baro Başkanı Ali Er’in Merkez üyesi Şilan Türk’ü konuşma yaptığı sırada kürsüden ittiği görülüyor. Er kadın avukatı neden ittiğini Yavuz Oğhan’dan 'Bidebunudinle' programında anlattı. Baro Başkanı Er bağlantının ilerleyen dakikalarında yaptığı hareketi savunarak, "Bütün kadınlardan bu konuda özür dilerim. Ama o arkadaşımızın öncesinde oluşan hareketleri dolayısıyla ondan böyle bir şeyi düşünmem. O arkadaşımızın bazı hareketleri nedeniyle hak ettiğini düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

ETİKETLER

Mersin Baro başkanıAli ErŞilan Türkavukathak ettiavukatittivideoizleYavuz Oğhan

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24