Kadıköy'de taciz kavgası kameralara böyle yansıdı!

Kadıköy'de kızının tacize uğradığını iddia eden baba suçladığı kişiler tarafından linç edilmek istendi olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay saat 23.30 sıralarında Kadıköy Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre N. G. adlı baba kızının taciz uğradığını iddia ederek suçladığı kişilerle tartıştı. Suçlanan kişiler ise yanındaki arkadaşlarıyla birlikte N. G.'yi çarşı içinde uzun süre kovaladıktan sonra bir binanın girişinde yakalayarak sandalyelerle saldırdı. Saldırganlar araya giren esnafı da darp etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.