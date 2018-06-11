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Kadıköy'de iftar düzenleyen AKP'li Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk Özbek'e vatandaştan tepki geldi

11 Haziran 2018 14:31

Kadıköy Caddebostan sahilinde, dün gece iftar yemeği bittikten sonra bir provokasyon yaşandı. AKP'li Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek, iftar sonrası bir konuşma yaparken, tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Özbek, "Kadıköylülerin Ramazan'ı yok saymalarına inat, biz bu iftar sofralarını çoğaltarak kurmaya devam edeceğiz" dedi. İftara katılan vatandaşlar, Özbek'in sözlerine tepki gösterirken, "Siz ne demek istediniz, buradakiler Müslüman değil mi, siz mi öğreteceksiniz bize? Yaptığınız bütün hayır gitti. Hepimiz Müslümanız. Yok sayamazsınız, diyemezsiniz" diye belirttiler. AKP'li Özbek, bu tepkiye “Hanımefendi lütfen oturun yerinize” diye yanıt verirken, vatandaşlar ise, "Hayır öyle bir şey yok, geri alın lütfen. Biz doğuştan Müslümanız" diyerek o sözlere karşı çıktılar.

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