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Kadıköy'de "Bilim Dışı Müfredatı Durduralım" eylemi

17 Eylül 2017 03:14

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi dün üç ilde eş zamanlı olarak yapılan laik eğitim eyleminin ardından bugün de Kadıköy’de Süreyya Operası önünde bir protesto gerçekleştirdi. Protestocular “Bu müfredat akla zarar”, “Bilimsel laik eğitim haktır”, “Gelecek kin ile değil bilimle kurulur”, “Bu müfredat bilim insanı değil cihatçı yetiştirir”, “Bu müfredatta cinsiyetçilik var”, “Kindar değil özgür nesil”, “Bilimsel laik eğitim haktır” dövizleri taşıyarak, “Bilim dışı müfredatı durduralım” pankartı açtı. Bir grup da bando çalarak “Ey özgürlük”, “Çav bella” şarkılarını seslendirdi. Grup Kadıköy sokaklarında yürüyerek “Dur de dur de müfredata dur de”, “Gerici müfredat istemiyoruz”, “Parasız, bilimsel, laik eğitim”, “Kamusal, bilimsel, laik eğitim”, “Geleceğime, öğretmenime, müfredata dokunma” sloganlarını attı. Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi adına konuşan Nida Karabağ,“İki gün sonra eğitim başlayacak ama bilim dışı bir müfredat var karşımızda. Bir arada yaşayabileceğiniz laik bir ülke istiyoruz. Bu müfredatı durdurmak için yürüyoruz. Çocuklarımızı bu zihniyete teslim etmeyeceğiz” dedi. Kalkedon Meydanı’nda basın açıklamasını okuyan Seda Usal ise bilimi yasaklayan çağ dışı müfredata dur demek için bir araya geldiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Bugün çeşitli şehirlerde eşzamanlı yaptığımız eylemler uzun bir mücadelenin başlangıcıdır. Gelin, insanca yaşadığımız bir ülkede, laik ve bilimsel eğitim için birlikte mücadele edelim. Müfredat meselesi artık memleket meselesidir.” Mitinge CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, CHP PM Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, CHP örgütünden Fatma Önce, Ayşe Hamzaçebi de katıldı.

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