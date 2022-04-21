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Kadıköy'ün sembolü Boğa Heykeli tahrip edildi

Boğa Heykeli'nin son halini gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi

21 Nisan 2022 13:48

Kadıköy’ün simgelerinden olan Boğa Heykeli'nin üzerinde delikler ve aşınmalar oluştu. Boğa Heykeli'nin son halini gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

1864’te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve Kadıköy'ün sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli üzerinde aşınmalar oluştuğu görüldü. Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü. Kadıköy Altıyol üzerindeki meydanda duran heykelin son halini gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin konuşan vatandaşlardan İsmail Aydın, “Bu eserleri korumamız gerekiyor. Bu yapılan vicdansızlıktır. Bu hareketleri görenlerin de yapanları uyarması gerekiyor. Özellikle gençlerimiz bu eserlere sahip çıkmalı. Gelinen nokta üzücü” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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