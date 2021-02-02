Kadıköy halkı, Boğaziçililere destek verenleri böyle alkışladı

İstanbul'da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Polisin biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullandığı belirtilirken, gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. Kadıköy halkı da balkonlarından alkışlarla Boğaziçililere destek için eylem yapanlara destek verdi.