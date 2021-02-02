Kadıköy halkı balkonlarda; Boğaziçililere 'tencere tava' desteği

İstanbul'da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Polisin biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullandığı belirtilirken, onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 77 kişi sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Kadıköy halkı da Boğaziçi Dayanışması ve diğer öğrenci dayanışmaları tarafından yapılan "Saat 9'da sesimizi kısmaya çalışanlara inat, tencere tavalarımızla sesleri yükseltelim!" çağrısına uydu.

Kadıköy sokakları tencere tava sesleriyle yankılandı.