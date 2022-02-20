Kadıköy'deki 'zam' eyleminde Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı söylendi

''Özelleştirme yükünün toplumun üzerinden kaldırılması lazım’'

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemil Kocatepe de, “Bu zamlar şirketlerin borçlarını ödemek için yapılan zamlardır. Geçenlerde bakan 397 milyar enerji sektörünün borcu olduğunu açıkladı. Biz bu yüzden diyoruz ki, elektrik sistemi ve dağıtımı kamulaştırılsın. 2018’den bu yana yapılan zamlar yüzde 500. Türkiye’deki enflasyonu o günden bu güne yüzde 70 diye açıklıyorlar. Bunların ortadan kalkması için özelleştirme yükünün toplumun üzerinden kaldırılması lazım. Borçların ise borçları alanlara yüklenmesi lazım. Biz ‘ödemiyoruz, bu zamları geri alın’ diyeceğiz. Elektrik en temel insan haklarından biridir. Bunun ticareti yapılamaz. Elektrik Üretim AŞ’nin 32 kuruşa dağıtım firmalarına sattığı elektrik derhal konutlara yönlendirilsin. Elektrik Üretim AŞ’nin ürettiği elektrik konutlar için yeterlidir. KDV hariç ödeyeceğimiz elektrik 66 kuruşa gelecektir. Bu hemen gerçekleştirilebilecek bir şeydir” dedi.