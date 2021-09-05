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Kadıköy’de bir kişi vapurdan düşerek hayatını kaybetti

Bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü

05 Eylül 2021 11:48

İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü, İskeleye çıkartılan adam hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşlarında bir adam, Adalar seferini yapan vapurda seyretmeye başladı. Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü. Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi.

Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

kadıköyvapur

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