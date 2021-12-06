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Kadıköy'de trafikte kasklı dehşet

''Beni mi öldüreceksin" diyerek kaskıyla saldırdı

06 Aralık 2021 11:15

İstanbul Kadıköy'de, motosiklet sürücüsü trafikte kendisini sıkıştıran sürücüye saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Olay, Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. İki sürücü trafiğin ortasında tartışmaya başladı. Öfkeli motosiklet sürücüsü hırsını alamayınca sürücünün yanına giderek kapısını açtı. Daha sonra ise kendisini sıkıştıran sürücünün arabasına kaskıyla defalarca vurdu. Trafikte dehşeti yaşayan otomobil sürücüsü, son anda aracının kapısını kapatarak saldırgandan kurtuldu. Motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırıya son verdi. 

O anları ise başka sürücü cep telefon kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ise motosiklet sürücüsünün "Beni mi öldüreceksin, Beni mi öldüreceksin" diyerek kaskıyla otomobile vurduğu görülüyor. 

İstanbulKadıköyTrafikKavgaOtomobilMotosiklet

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