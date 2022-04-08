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Kadıköy'de 'taksinin kapısını sert kapattın' tartışması

Çevredekilerin uyarısıyla son bulan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

08 Nisan 2022 20:57

İstanbul Kadıköy'de taksiden inen yolcular ile taksi şoförü arasında kapıyı sert kapattın tartışması yaşandı. Çevredekilerin uyarısıyla son bulan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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