Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynayan 3 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy’de bir grup, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin üstüne çıktı. Kilisenin üstünde yapılan dans sosyal medyada tepki topladı. Gözaltına alınanlardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi dans etti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca kullanıcılar Kilisenin duvarına çıkıp dans eden kişilere müdahale edilmemesini eleştirdi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında İlçemiz Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz." denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şunları kaydetti:

"Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir."