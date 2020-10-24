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Kadıköy’de silahlı çatışma; olaya tanık olan 'Rambo Okan’ o anları anlattı

Çatışmada bir kişi yaralandı

24 Ekim 2020 10:24

İstanbul Kadıköy'de otelden çıkan bir kişi kendisini dışarıda bekleyen diğer grupla tartıştıktan sonra silahlı çatışmaya girdi, çatışmada 1 kişi yaralandı. 

Sebebi henüz bilinmeyen çatışmada Yasin Kiraz isimli bir kişi yaralandı. Çatışmaya karışan diğer kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı Yasin Kiraz, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay hakkında çalışma başlattı.

Olayı tanık olan Fenerbahçe'nin ünlü amigolarindan 'Rambo' lakaplı Okan Güler o anları anlattı.

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Rambo Okankadıköysilahlı çatışmayasin kiraz

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