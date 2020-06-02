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Kadıköy’de polis şiddetine karşı eyleme polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

02 Haziran 2020 18:51

İstanbul Kadıköy'de gençlik örgütlerinin "Normaliniz polis şiddetidir" sloganıyla yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti, çok sayıda gencin polis tarafından darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. 

Gençlik Örgütleri’nin, artan polis şiddetine dikkat çekmek için Kadıköy Boğa Heykeli önünde "Normaliniz polis şiddetidir" sloganıyla yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.

Müdahale sonucu çok sayıda genç darp edilerek gözaltına alındı.

Ara sokaklara dağılan gençler "Polis şiddetine son" sloganları attı.

Evrensel Muhabiri Eylem Nazlıer'in paylaştığı görüntülerde polisin gençlere müdahalesi görülüyor. Nazlıer, olay bölgesinden yaptığı paylaşıma "Gençlik Örgütlerinin artan polis şiddetine dikkat çekmek için yapmak istedikleri eyleme polis saldırdı. Çok sayıda genç darp edilerek gözaltına alındı" notunu düştü.

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