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Kadıköy’de otobüs şoförünün saldırısına uğrayan kadın: Beni almadı, kapıyı kapattı

"Beyefendinin bence bir sinir problemi var"

21 Eylül 2020 18:48

Kadıköy'de katlanır bisikleti ile özel halk otobüsüne binmeye çalışan medya çalışanı Gülcan Sevindik, ile şoför arasında tartışma yaşandı. Şoför, Sevindik'in bisikletini araçtan atmaya çalışırken arbede yaşandı.

Şoför, beni almadı kapıyı kapattı

Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle olay sonlanırken Gülcan Sevindik bileğinden yaralandı. Ayrıca Sevindik olay anlarını anbean cep telefonu kamerasına kaydetti.

Otobüs şoförüyle arasında yaşanan arbede hakkında konuşan Gülcan Sevindik, "22.50 sıralarıydı. Ben günün her saati binebiliyorum katlanır bisikletle. Şoför beni almadı kapıyı kapattı. Video çekerek gireceğimi söyledim. Sonra biz girince bir anda sinirlendi. Ben bisikletimi atacağını düşünmüyordum. Ben bir buçuk aydır kullanıyorum hiçbir şoförden kötü bir şey görmedim. Hep o hattı kullanıyorum az insan olduğu için. Ben sadece bu beyefendiyle ilgili böyle bir olay yaşadım. Bana çok fazla yazan oluyor, bütün şoförler sanki bilmiyormuş falan gibi bir durum var. Öyle bir durum söz konusu değil. Sadece beyefendinin bence bir problemi var. Bir sinir problemi var ya da psikolojik bir problemi var diye düşünüyorum.

Kaynak: İHA

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