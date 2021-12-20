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Spor

Kadıköy'de maç sonu tribünler karıştı; Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası

Çevik kuvvet olaylara müdahale etti

20 Aralık 2021 14:02

Kadıköy'de 2-2 biten Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra tribünlerde kavga çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ortalığı ayağa kaldırdı. Taraftarların patlamış mısır fırlattığı tribünde hedefin Başkan Ali Koç olduğu iddia edildi.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Beşiktaş maçından sonra çılgına döndü. Fenerbahçe 2 kez öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Ali Koç'un 4 yıllık başkanlık döneminde beklentilerin uzağında kalması taraftarları çıldırttı. Maraton tribününde çıkan kavga stada yayıldı. Çevik kuvvet müdahale etti. 

FenerbahçeBeşiktaşDerbiPolisÇevik kuvvet

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