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Kadıköy'de köpeğin kovaladığı motokurye kaza yaptı

Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

19 Aralık 2021 15:37

İstanbul Kadıköy'de geç saatlerde sipariş teslim etmek için yola çıkan bir motokurye, sokak köpeğinin kovalaması sonucu panikleyince kaza yaptı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siparişi adrese götürmek için yola çıkan motosikletli kuryenin bir sokak köpeği havlayarak peşine takıldı. Panik yapan sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motokuryenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

 

 

 
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