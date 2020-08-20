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Kadıköy'de ‘Kadın yaşam evleri' açılıyor

"Hem anne hem çocuk açısından yaralayıcı bu durumu tedavi etmek istedik"

20 Ağustos 2020 14:51

Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile belediye mülkiyetindeki 6 daire kadın yaşam evine dönüştürülüyor. Yaşam evinde kalan kadınlara ünlü şefler mutfak eğitimi vererek sertifika kazanmalarını sağlayacak. 'Kadın Yaşam Evi' projesi tanıtım toplantısında basına açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Yolumuz uzun ve engebeli; Kadıköy Belediyesi olarak yeni bir adım atıyoruz. Mevzuata göre kadınlar 12 yaşından büyük oğullarını sığınma evine götüremiyor. Bir çok anne çocuğundan ayrılmamak için evde görmüş olduğu şiddete ses çıkartmıyor. Biz hem anne hem çocuk açısından yaralayıcı bu durumu tedavi etmek istedik" dedi. 

Odabaşı, konuşmasının devamında  'Kadın Yaşam Evi' projesiyle ilgili ayrıntıları anlattı. 

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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara OdabaşıKadın yaşam evleriKadın Yaşam Evi'istanbulkadıköykadına şiddet

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