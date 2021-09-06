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Kadıköy’de gürültü kirliliğine karşı farkındalık projesi

Proje 10-11 Eylül tarihleri arasında Caferağa Mahallesi'nde saat 21.00 – 01.00 saatleri arasında farklı noktalarda devam edecek

06 Eylül 2021 11:56

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi, ilçeye özellikle son zamanlarda artan yoğun rağbet ile birlikte oluşan gürültü kirliliğine karşı bir farkındalık projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında Kadıköylü sanatçılar sokaklarda sergilediği performans gösterileri ile yüksek sese dikkat çekti.

Küresel salgında yeni normale geçişle birlikte, kent içi hareketliliğin odak noktası olan Kadıköy'e de rağbet arttı. Özellikle son zamanlarda artan gürültü kirliliğine çözüm arayan Kadıköy Belediyesi; mahalle muhtarları, esnaf dernekleri, mahalleliler ve Kadıköylü performans sanatçılarıyla ortak bir proje geliştirdi.

“Kadıköy Hepimizin” temasıyla hayata geçirilen projede, Kadıköylü sanatçıların sergilediği sokak performansı gürültü kirliliğine dikkat çekiliyor. Sanatçılar Caferağa Mahallesinde gürültü kirliliğinin fazla olduğu 4 ayrı noktada 4 farklı performans gerçekleştirdi. Performanslarda; çocuğunu uyutan anne, hasta ve yakını, ders çalışmaya çalışan genç ve 65 yaş üzeri uyumaya çalışan mahalleliler canlandırıldı.

Proje kapsamında her yaştan mahallelinin rahatsızlıklarını belirttikleri mektuplar da binaların dış cephelerine asıldı. Proje 10-11 Eylül tarihleri arasında Caferağa Mahallesi'nde saat 21.00 – 01.00 saatleri arasında farklı noktalarda devam edecek.

İstanbulKadıköy BelediyesiKadıköylü sanatçılarKadıköy Hepimizingürültü kirliliği

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