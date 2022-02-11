Kadıköy’de denize düşen 2 kadın, sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu kadın, dengesini kaybederek denize düştü. O anlarda bir vatandaş denize atlayarak kurtarmaya çalışırken, birkaç kişi de denize halat ve can simidi atarak kadınları kurtarmaya çalıştı.



Vatandaşlar halatları çekerek kadınları kıyıya yanaştırarak kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarıldığı kadınlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kadınlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Görüntülerde, suda mahsur kalan kadınları, vatandaşların denize attığı halatlar ile çektiği ve kadınların, “Yardım edin” çığlıkları attığı görüldü.



Kadınları kurtaran Halil Mustafa, “Genç yaşlarda 2 kişi oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Denize atlayarak onları denizden çıkardık. Aracın içerisinde kıyafetlerini değiştirdiler. Polisler geldi, sağlık ekipleriyle Hastaneye kaldırıldılar” diye konuştu.

Kaynak: İHA