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Kadıköy’de denize düşen 2 kadın, sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kadınlar çevredeki hastanelere kaldırıldı

11 Şubat 2022 21:27

İstanbul Kadıköy’de Rıhtım sahilinde, deniz kıyısında oturan iki kadın dengesini kaybederek denize düştü. Bir vatandaş denize atlayarak, kurtarmaya çalışırken vatandaşlar ise denize halat ve can simidi atarak kadınları kurtardı.
 
Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu kadın, dengesini kaybederek denize düştü. O anlarda bir vatandaş denize atlayarak kurtarmaya çalışırken, birkaç kişi de denize halat ve can simidi atarak kadınları kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar halatları çekerek kadınları kıyıya yanaştırarak kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarıldığı kadınlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kadınlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntülerde, suda mahsur kalan kadınları, vatandaşların denize attığı halatlar ile çektiği ve kadınların, “Yardım edin” çığlıkları attığı görüldü.

Kadınları kurtaran Halil Mustafa, “Genç yaşlarda 2 kişi oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Denize atlayarak onları denizden çıkardık. Aracın içerisinde kıyafetlerini değiştirdiler. Polisler geldi, sağlık ekipleriyle Hastaneye kaldırıldılar” diye konuştu.
 
Kaynak: İHA
kadıköydeniz

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