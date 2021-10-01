T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadıköy’de değnekçi polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi

01 Ekim 2021 10:49

Kadıköy’de Fenerbahçe Stadı çevresinde aracını park eden sürücülerden park ücreti isteyen değnekçi, vatandaş zannettiği polis memuru ile pazarlık yapınca yakayı ele verdi. Değnekçi ile polisin pazarlık yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de Fenerbahçe Stadı çevresinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde park eden araçların yanına yaklaşarak park ücreti adı altında para isteyen bir değnekçi olduğu tespit edildi. Polis memurları, sıradan bir vatandaş gibi davranarak araçlarını cadde üzerine park etti. Polis memurlarından park ücreti talep eden Volkan K., polislerce yakalandı. Şahıs, 2918 Sayılı KTK'nın 79. maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

kadıköydeğnekçipolis

Diğer Videolar

Antalya Serik'te bir fırıncı ekmeğe zam yapmadı, kapısında kuyruk oluştu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Kasım 2021

İtfaiye eri, telefon direğinden kurtardıktan sonra kediyle birlikte düştü

Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

Sincap 'Alvin' çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor; "Ağaç kovuğunda bulduk; artık bizi ebeveyni sanıyor"

Cumartesi Anneleri 869. haftasında, 41 yıl önce gözaltına alınarak kaybedilen Hayrettin Eren için adalet istedi: Bu ülkede Hayrettin Eren için adalet hiç işlemedi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24