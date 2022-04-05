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Kadıköy’de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

O anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı

05 Nisan 2022 13:43

İstanbul Kadıköy’de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Tarafların yol ortasında uçan tekmelerle birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Tarafların uçan tekmeyle birbirine saldırdığı anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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