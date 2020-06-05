Kadıköy'de 'Atıksız Yaşam Hareketi' 'Dükkan' ile başladı

Kadıköy Belediyesi’nin başlattığı ''Atıksız Yaşam Hareketi'', kadın kooperatifleri başta olmak üzere yerel üreticinin ürünlerinin yer aldığı, Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması atıksız yaşam ''Dükkan''ının açılışı ile başladı.

Türkiye’nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması ‘Dükkan’, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Feneryolu Atık Yaşam Pazarı’nda açıldı.

“Dükkan”ın açıldığı ilk günde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da dükkanı gezerek, Anadolu’nun farklı noktalarındaki üreticilerden gelen ürünleri inceledi ve ilk satışı kendisi yaptı.

Odabaşı “Atık Yaşam Hareketinin ilk adımını atıksız Dükkan ile başlatıyoruz. Bu 'Dükkan' her zaman alışveriş yaptığımız dükkanlardan farklı olacak. Dükkanda bulunan ekolojik ürünlerin çoğu ambalajsız ya da depozitolu olarak satılacak, üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşacak. Ayrıca alışveriş yaparken de atık çıkmamasını hedefliyoruz. Ürünler bez torba, cam kavanoz ya da evden getirilecek kaplarda tartılarak satılacak. Bunun gibi bir sürü küçük ama bir araya geldiğinde büyük sonuçlara neden olacak adımları birlikte atacağız.” diye konuştu.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Dükkan’ın ardından, Atıksız Yaşam Hareketinin ikinci ayağı olan Mobil Atık Getirme aracını da gezdi.

'Dükkan'da bulunan bazı ürünler şöyle:



-Gıda Ürünleri (ceviz, kahve, nohut, fasulye, bulgur çeşitleri, pirinç vb.)

-Mutfak Ürünleri (meyve-sebze filesi, gıda bonesi, lif kabağı bulaşık süngeri vb.)

-Temizlik Ürünleri (sabun cevizi, arap sabunu, çamaşır suyu tozu, organik asitli banyo temizleyici vb.)

-Günlük Yaşam ve Seyahat Ürünleri (matara, çelik bardak, bal mumu, katlanır çatal kaşık, sefer tası vb.)

-Kişisel Bakım ve Sağlık Ürünleri (tarak, sabun, ipek kese, metal jilet, keten kese vb.)

-Evcil Hayvan Ürünleri (köpek tuvalet poşeti)

'Atıksız Yaşam Hareketi' nedir?

Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan Atıksız Yaşam Hareketi’nin 4 farklı ayağı bulunuyor: ‘Atıksız Dükkan’; ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’; ‘Atıksız Yaşam Sokağı’, ‘Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması’. Projenin amacı, evsel atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülebilir ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılması.