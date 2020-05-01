Kadıköy’de 1 Mayıs eylemine polis müdahalesi; gözaltılar var

01 Mayıs 2020 10:51
Salgın koşulları gerekçe gösterilerek 1-3 Mayıs tarihileri arasında sokağa çıkma yasağı getirilirken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İnşaat-İş ve Umut-Sen üyelerinin İstanbul, Kadıköy’de düzenlediği yürüyüşe polis müdahalede bulundu.
Üzerinde “Yaşasın 1 Mayıs” ve “İşçilere pandemi yok mu” yazan pankartlarla Kadıköy Rıhtımı’na kadar yürüyen eylemciler burada polis müdahalesiyle karşılaştı.
İnşaat-İş ve Umut-Sen üyelerinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: ANKA
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