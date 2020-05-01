Kadıköy’de 1 Mayıs eylemine polis müdahalesi; gözaltılar var

Salgın koşulları gerekçe gösterilerek 1-3 Mayıs tarihileri arasında sokağa çıkma yasağı getirilirken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İnşaat-İş ve Umut-Sen üyelerinin İstanbul, Kadıköy’de düzenlediği yürüyüşe polis müdahalede bulundu.

Üzerinde “Yaşasın 1 Mayıs” ve “İşçilere pandemi yok mu” yazan pankartlarla Kadıköy Rıhtımı’na kadar yürüyen eylemciler burada polis müdahalesiyle karşılaştı.

İnşaat-İş ve Umut-Sen üyelerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA