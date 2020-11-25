T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadıköy Belediyesi’nden bir ilk: Erkek şiddetinden kaçan kadın ve 12 yaşından büyük erkek çocukları için Yaşam Evleri

Yaşam Evleri'nde kalan ailelerin fatura masrafları belediye tarafından karşılanacak

25 Kasım 2020 14:07

Kadıköy Belediyesi şiddete maruz bırakılan kadınlar ve onların 12 yaşından büyük erkek çocukları için Yaşam Evleri açtı.

12 yaşından büyük erkek çocukları olan ve Sığınma Evi’ne yerleşmek isteyen kadınlar mevzuat gereği Sığınma Evleri'ne kabul edilmiyor. Bu durumda kadınlar, çocuklarını devlet himayesine teslim etmek ya da şiddet ortamında bırakmak zorunda kalıyor, bazı kadınlarsa çocuklarını bırakmak istemeyince şiddet görerek yaşamaya devam etmek zorunda kalıyor.

Kadıköy Belediyesi bu açığı kapatarak şiddet mağduru kadınların erkek çocuklarıyla yaşayabilecekleri Yaşam Evleri projesini 6 pilot dairede başlattı. Yaşam Evleri’nde kalan ailelerin ev eşyaları, fatura giderleri belediye tarafından karşılanacak. Evler, şiddet mağdurlarına yeni bir yaşam kurana kadar hizmet verecek. 

ETİKETLER

Kadıköy belediyesiyaşam evlerisığınma evleri25 kasım

Diğer Videolar

'Sosyal medyada beğeni almak için' eksi 15 derecede direği yaladı; olanlar oldu!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2021

İBB Meclisi gergin başladı; CHP’li üyeler AKP'li Göksu'nun sözleri üzerine oturumu terk etti!

Boğaziçili öğrenciler 'Helvacı' şarkısı eşliğinde helva kavurdu: "Rektörlüğün helvası kavruluyor!"

Dolandırıcılardan salgın döneminde yeni yöntem; o mesaja dikkat!

Aşı olan Alişan'dan 'Sağlıkçılar varken neden sen oldun' tepkilerine yanıt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Metiner ve Hakan Bayrakçı'nın 'Veda Busesi'ni söylediği anlar gündem...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bilimsel bütünlük inceleme sitesi analiz etti: "Melih Bulu'nun doktora tezinin...

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: Ben risk altında bir birey...

Ankara'da 4,6 büyüklüğünde deprem; Mansur Yavaş ve Vasip Şahin'den açıklama...

Bilal Erdoğan telefonunda hangi mesajlaşma uygulamasını kullandığını açıkladı ...

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasına flaş iptal davası: “OHAL KHK’sının geçerliliği...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Metiner ve Hakan Bayrakçı'nın 'Veda Busesi'ni söylediği anlar gündem...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24