Kadıköy Belediyesi’nden bir ilk: Erkek şiddetinden kaçan kadın ve 12 yaşından büyük erkek çocukları için Yaşam Evleri

Kadıköy Belediyesi şiddete maruz bırakılan kadınlar ve onların 12 yaşından büyük erkek çocukları için Yaşam Evleri açtı.

12 yaşından büyük erkek çocukları olan ve Sığınma Evi’ne yerleşmek isteyen kadınlar mevzuat gereği Sığınma Evleri'ne kabul edilmiyor. Bu durumda kadınlar, çocuklarını devlet himayesine teslim etmek ya da şiddet ortamında bırakmak zorunda kalıyor, bazı kadınlarsa çocuklarını bırakmak istemeyince şiddet görerek yaşamaya devam etmek zorunda kalıyor.

Kadıköy Belediyesi bu açığı kapatarak şiddet mağduru kadınların erkek çocuklarıyla yaşayabilecekleri Yaşam Evleri projesini 6 pilot dairede başlattı. Yaşam Evleri’nde kalan ailelerin ev eşyaları, fatura giderleri belediye tarafından karşılanacak. Evler, şiddet mağdurlarına yeni bir yaşam kurana kadar hizmet verecek.