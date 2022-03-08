Kadıköy Belediyesi’nde çalışan kadınlara 8 Mart izni

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla bugün, belediyede çalışan emekçi kadınların idari izinli olacaklarını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ortalamasından fazla, yüzde 55 oranında kadın nüfusa sahip Kadıköy'de kendilerini güvende hisseden kadınlar; aynı zamanda özel haklara da sahip.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı , yılın her günü kadınlara destek olduklarını belirtti. Odabaşı, 8 Mart’ta Kadıköy Belediyesi bünyesinde çalışan kadınların idari izinli olduklarını belirtti. Odabaşı şunları söyledi:

"Toplu iş sözleşmesiyle kadınlara regl izni veriyoruz"

Bugünü bir günle sınırlayan bir politika gütmüyoruz Kadıköy Belediyesi olarak. Yılın her günü bizim için emekçi kadınların yanında olma günü. Somut bir örnek verecek olursak, geçen sene imzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesiyle, kadınlara regl izni verdik.

Kreşimiz Kadıköy Belediyesi'nde çalışanlara ücretsiz. Mevhibe İnönü Kreşimiz, Kadıköy Belediyesi'nde çalışanlara ücretsiz hizmet veriyor. Yine kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyede idari izinli sayılıyorlar. Kadıköy Belediyesi’nde bir 'emzirme odası' var. Bunlar zaten olması gerekenler. Yani biz ekstra bunları bir tanımlamayla veyahut da bir hak olarak vermiyoruz. Olması gerekenleri yapıyoruz. Yine Kadıköy Belediyesi'nin Kadıköy'de yaşayan, tüm İstanbul'da yaşayan kadınlara yönelik hizmetleri var. Mesela bizim bir 'Alo kadın danışma hattımız' var. Kadınların gelip başvurabilecekleri 6 noktada Sosyal Hizmet binamız var. Burada flört sırasındaki şiddetten başlayıp evlilik içerisindeki şiddete kadar tüm kadınların gelip hem danıştığı hem de yardım aldığı merkezlerimiz var.

"Belediyenin 5 binasını, Türkiye'de ilk olan kadın yaşam evine dönüştürdük"

Türkiye'de ilk defa açılan kadın yaşam evleri var. Kadın sığınma evlerini hepiniz biliyorsunuz. Şiddete maruz kalan kadınların sığındıkları yerler. Fakat Kadın Sığınma Evi Yönetmeliği'nde 12 yaşından büyük erkek çocukları olan anneler çocuklarını bırakarak sığınma evine girebiliyorlar. Şimdi kadın için üç tane seçenek var; ya çocuğunu o şiddet sarmalının içerisinde bırakacak sığınma evine gidecek ya da çocuğunu oradan alıp Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakacak ya da o kendisi şiddet sarmalının içerisinde yaşamaya devam edecek. Biz bunun önüne geçebilmek için Kadıköy Belediyesi'nin beş tane konutunu Kadın Yaşam Evi'ne dönüştürdük. 12 yaşından büyük erkek çocuk anneleri veya dezavantajlı çocuklarını sığınma evine alamayan anneler bu yaşam evlerinde kalabilecekler böylece şiddet sarmalından kurtulacaklar. Kendi yaşamlarını çocuklarıyla beraber sürdürebilecekleri bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık.

Burada kalan kadınların buradan ayrıldıktan sonra bir işle ilgili sertifikalarının olması için şu an bir proje geliştiriyoruz. Bir mutfak kuruyoruz. Burada mutfakta eğitimleri, yemek eğitimleri verilecek. Ve bu yemek eğitimlerinden sonra bir sertifika alacaklar. Mutfağı şöyle düşündük; Anadolu Mutfağı'nda yer alan yemekleri yapalım. Kadın evinde hangi yemeği pişiriyorsa onu teknik olarak öğrensin ve sertifikası olsun. Buradan ayrıldığı zaman da iş bulması noktasında kendisine bir kolaylık olsun.

"100 binin üzerinde kadın ücretsiz mamografi muayenesinden geçirildi"

En çok önemsediğim hizmetlerimizden birisi kadın sağlığıyla ilgili 'Mamografi Merkezimiz.' 100 binin üzerinde kadını muayene ettik. Mamografi Merkezimizdeki teknik donanım Türkiye'nin en modern donanımı. Ve burada ihtiyaç sahibi kavramını da genişleterek oraya gelen bütün kadınlar, Kadıköy'de yaşayan tüm kadınları muayene ediyoruz. Bu mamografi merkezinde hepimizin bildiği gibi meme kanseri erken teşhisi olduğu zaman kurtulabiliyorsunuz. Birçok kadın ekonomik koşullardan dolayı bu tür muayeneleri olmakta ve o filmleri çektirmekte zorlanıyor. Bizde ücretsiz. Hem normal muayeneleri yapılıp hem ultrason veya diğer teknik aletlerle muayeneleri yapılıp teşhisi konup eğer bir rahatsızlığı varsa tedavisi için hastanelere yönlendiriliyorlar.

Erken teşhisle hayat kurtarıyoruz. Bir kişiyi bile kurtarabilsek bir can kurtarmış olacağız. Sadece geçen sene teşhisi konulan hasta sayısı 500’ü aştı.” (ANKA)