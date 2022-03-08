Kadıköy Belediyesi'nden 8 Mart mesajı: Mobbinge uğrayan çalışana tazminat, kadın personele özel izinler...

Kadıköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınların çalışma hayatını kolaylaştırma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefi taşıyan politikalarını paylaştı.

Madde madde kadınlara özel haklar

- Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde izin yapıyor.

- Kadıköy Belediyesi’nin kadın çalışanları ayda bir gün regli izni kullanıyor.

- Küçük bebeği olan kadın işçiler için belediye binasında emzirme odası bulunuyor.

- İki yaşından küçük bebeği olan kadınlar, emzirme ve bakım izni kullanıyor.

- Kadın-erkek tüm personelin çocukları kreşten ücretsiz yararlanıyor.

- Memur kadınlar, doğum izni dışında 4 hafta ücretli izin kullanıyor.

- İşçi kadınlar, doğum izni dışında 6 hafta ücretli izin kullanıyor.

- Kadın işçinin doğum izni sırasında SGK tarafından ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerinin tamamı belediye tarafından ödeniyor.

- Aile içi şiddete maruz kalan kadın çalışanlara belediye tarafından korunma ve barınma desteği sağlanıyor.

- Aile içi şiddet uygulayan belediye işçisinin aldığı sosyal yardımlar, mağdur eşe ödeniyor.

- Belediye’nin tüm personeline, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, şiddet ve tacizin önlenmesi için farkındalık eğitimi veriliyor.

- Kadın işçilere yönelik cinsel taciz ve saldırı vakalarında kadınların adli makamlara başvurması kaydıyla kadının beyanı esas kabul ediliyor. Çoğunluğu kadınlar tarafından oluşan disiplin kurulunca işlem yapılıyor.

İstanbul Sözleşmesi ve mobbing

Kadıköy Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde kadınların çalışma hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen adımlar atılmıştı.

Diğer yandan Kadıköy Belediyesi kadınlar için “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi şiddetin Önlemesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olarak bilinen “İstanbul Sözleşmesi”ni uygulama kararı almıştı.

Ayrıca kadın çalışanların mobbinge uğramasını engellemek ve mobbinge uğrayan kadınların haklarını korumak amacıyla çeşitli adımlar atıldı. Mobbing iddialarının araştırılması için aralarında kadınların olduğu 5 kişilik kurul oluşturulurken, iddiaların ispatlanması durumunda mobbinge uğrayan çalışana tazminat ödeniyor.

- Türkiye’de ilk defa 12 yaşından büyük erkek çocuklarının anneleri ile birlikte kalabilecekleri Kadın Yaşam Evi var.

- Kadıköy Belediyesi, 25 Kasım 2017’den bu yana Kadın Dayanışma Birimi bulunuyor. Bu birimden yararlanmak için Kadıköy’de oturmak da şart değil. Türkiye’nin herhangi bir yerinde şiddet ve istismara uğramış kadınlara psikolojik ve hukuki danışmanlık veriliyor. Kadıköy Belediyesi’nin 1 kadın sığınma evi, 5 kadın yaşam evi var.

- Fiziksel, ekonomik, psikolojik, sosyal ve cinsel şiddete maruz bırakılan kadınları ihtiyaç duydukları kaynaklara yönlendiren 0216 349 9349 Alo Kadına Şiddet Hattı var.

- Belediye’nin 6 sosyal hizmet merkezi vardır. Ekonomik yoksunluk yaşayan, psikolojik destek almak isteyen ya da haklarıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kadınlara bu merkezlerden destek sağlanıyor.

- Kadıköy ilçesinde yaşayan kadınlara ücretsiz olarak meslek eğitim programları veriliyor.

- Belediye tarafından kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmaları, sosyo ekonomik olarak güçlenmeleri için bağımsız kadın kooperatifi POTLAÇ kuruldu. POTLAÇ, 2019’dan beri belediye destekli bağımsız bir oluşum olarak devam ediyor.