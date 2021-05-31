T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadıköy Belediye Başkanı: “Son 10 yılda İSKİ Kadıköy'e ne yaptı" diye bir liste istedim, hazırlamaları 3 dakika sürdü

31 Mayıs 2021 17:40

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,  Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun daha önce Kadıköy'deki Boğa Meydanı'nda yapılan yol çalışmasını paylaşıp çalışmaların yavaş yürüdüğü eleştirisine yanıt verirken, AKP döneminde 10 yılda 1 metre dahi yol döşenmediğini söyledi.

Odabaşı, İBB Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Göksu'ya yanıt olarak, "Arkadaşlarımızdan, sadece son 10 yılda 10 yılda İSKİ Kadıköy'e ne yaptı" diye bir liste istedim. Hazırlamaları 3 dakika sürdü" dedi. 

Şerdil Dara Odabaşıkadıköy belediyesiTevfik Göksuibb meclisyol çalışması

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Temmuz 2021

İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Tüm kavuşmalar mutlu, bütün bayramlar kutlu olsun, İstanbul gibi

Formula 1 pilotu Vettel, yarış sonrası tribünde çöp topladı

Tunç Soyer’den Gediz Nehri için çağrı: Çok acı tablolarla karşı karşıya kaldım, vakit mücadele vakti!

Bakan Varank: Uzay aracımızın tasarımına başladık

CHP'li Başarır: Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan AYM üyesi İrfan Fidan’a mesaj atıldı mı, atılmadı mı?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24