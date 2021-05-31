Kadıköy Belediye Başkanı: “Son 10 yılda İSKİ Kadıköy'e ne yaptı" diye bir liste istedim, hazırlamaları 3 dakika sürdü

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun daha önce Kadıköy'deki Boğa Meydanı'nda yapılan yol çalışmasını paylaşıp çalışmaların yavaş yürüdüğü eleştirisine yanıt verirken, AKP döneminde 10 yılda 1 metre dahi yol döşenmediğini söyledi.

Odabaşı, İBB Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Göksu'ya yanıt olarak, "Arkadaşlarımızdan, sadece son 10 yılda 10 yılda İSKİ Kadıköy'e ne yaptı" diye bir liste istedim. Hazırlamaları 3 dakika sürdü" dedi.