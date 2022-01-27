Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Kalamış Yat Limanı ihalesini neden iptal ettiniz, neyi saklıyorsunuz?

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı iptal edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesiyle ilgili olarak, "O kadar isyan ettik, o kadar itiraz ettik 'Bu ihaleyi yapmayın' dedik ki ihaleyi yaptılar. Niye yaptıklarını da açıklamadılar. Şimdi ihaleyi iptal ettiler. Ya niye iptal ettiniz? Bir gerekçe söyleyin. Firmayı mı beğenmediniz? Parayı mı beğenmediğiniz? Şeffaf olun, açık olun, dürüst olun. Biz buranın kimseye peşkeş çekilmesine müsaade etmeyiz. Öyle yazılanları görüyoruz, duyuyoruz. Buraya kimse çökmeye kalkmasın. Kadıköylüler olarak bunun karşısında olacağız" dedi.

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye olarak talip oldukları ancak ihaleye bile kabul edilmedikleri Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın önce özelleştirildiğini, ardından da ihalenin iptal edildiğini belirtti. Odabaşı, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kalamış ihalesi iptal edildi, niye iptal edildi biliyor musunuz?"

Kalamış ihalesi iptal edildi. Niye iptal edildi biliyor musunuz? Bilen var mı? Ben Kadıköy Belediye Başkanıyım ihalenin konu olduğu yer Kadıköy'de. O kadar isyan ettik, o kadar itiraz ettik 'Bu ihaleyi yapmayın' dedik ki ihaleyi yaptılar. Niye yaptıklarını da açıklamadılar. 'Yok siz yanlışsınız sizin söylediklerinizin hepsi yanlış siz yalan söylüyorsunuz biz doğru bir iş yapıyoruz' demediler. Şimdi ihaleyi iptal ettiler. Ya niye iptal ettiniz? Bir gerekçe söyleyin ya firmayı mı beğenmediniz? Parayı mı beğenmediniz? Şeffaf olun, açık olun, dürüst olun. Niye ihaleyi iptal ettiniz biz de bilelim. Biz itiraz ettik diye mi iptal ettiniz? Başka bir şey mi oldu? Niye bu işleri kapalı kapılar ardında çeviriyorsunuz? Kadıköylünün itirazını mı göz önüne aldınız? Ne oldu çıkın deyin 'Şu gerekçeyle Kadıköy’de yapılan Kalamış’ta yapılan ihaleyi iptal ettik.'

"Niye şeffaf değilsiniz, neyi saklıyorsunuz?"

Nereden öğreniyoruz? İhale sonucunda kendisinde kalan firmadan, onun Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamadan öğreniyoruz. Gerekçe var mı? Yok. Niye şeffaf değilsiniz? Neyi saklıyorsunuz? Biz buranın kimseyi niye peşkeş çekilmesine müsaade etmeyiz. Öyle yazılanları görüyoruz duyuyoruz. Ben bunu ilk günü söyledim. Bugün de tekrar ediyorum. Burayı ya birilerini çöktürmeyeceği. Buraya kimse çökmeye kalkmasın. Kadıköylüler olarak bunun karşısında olacağız. Ama Özelleştirme İdaresi'nden de ihalenin neden iptal edildiğini şeffaf bir şekilde açıklamasını istiyoruz. Bunu yargıdan da isteyeceğiz. Devam eden bir yargı süreci var. Arkadaşlara talimat verdim, neden iptal edildiğini mahkeme vasıtasıyla da Özelleştirme İdaresi'ne soracaklar. Bu gerekçeyi bilmek istiyoruz.

"Ulaştırma Bakanlığı'na buradan sesleniyorum, sataşıyorum cevap versin"

Aynı konu, atıl durumdaki tren istasyonu binası için de geçerli. Göreve geldiğim günden beri atıl durumda olan istasyonu Ulaştırma Bakanlığı'ndan istiyoruz. Benden önceki belediye başkanlarımız da istediler. Çünkü buranın Kadıköy'e ait olduğunu söylüyoruz. Kadıköylülere hizmet etmek için bu alanlara ihtiyaç var. Biz de bu alanları, Kadıköylülerin hizmetine açmak istiyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'na buradan sesleniyorum, sataşıyorum cevap versin. Neden burayı Kadıköy Belediyesi'ne tahsis etmiyor? Bizi sevmeyebilir, bizim doğru yapmadığımıza inanabilir, çıksın bir gerekçe söylesin ya. Hiçbir şey yok, kapı duvar. Kapalı kapılar ardında biraz önce dediğim gibi Kalamış'ta olduğu gibi burayı birilerine peşkeş çekmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz.

"İhaleyi niye iptal ettiniz bir açıklayın"

Nasıl Kalamış'a kimsenin çökmesine müsaade etmeyeceksek İstasyon Binası'na da birilerinin çökmesine müsaade etmeyeceğiz. Onun için tekrar söyledim şeffaf olsunlar, dürüst olsunlar. Umarım bu çağrım duymadılarsa bakın bir imza kampanyası başlattık. change.org’dan 'Tarihi Tren İstasyonları Halkındır!' başlığıyla bir imza kampanyası başlattık. Binlerce insan imzaladı halende, imzalamaya da devam ediyorlar. Buranın Kadıköy Belediyesi'ne verilmesi için. Duymadılar. Duymadılarsa ki mümkün değil. Ama mümkün, çünkü halktan kopuklar, vatandaşın şikayetini ne olduğunu bilmiyorlar, oturdukları Ankara'daki rahat koltuklarda, bindikleri büyük arabalardan vatandaşla iletişim kurmaya çalışıyorlar. Ama buradan ses oraya gitmiyor galiba. Birazcık araştırsınlar, okusunlar, binlerce insanın buranın Kadıköy Belediyesi'ne verilmesini istediğini görecekler. Bir açıklama yapsınlar. Çok basit bir şey istiyorum şu gerekçeyle vermiyor. Aynı şekilde Kalamış ihalesi neden iptal edildi? İhaleyi niye iptal ettiniz bir açıklayın. Tek bir şey istiyorum lütfen adil ve şeffaf olsunlar.

Ne olmuştu?

Hızlı tren projesi kapsamında 19 Haziran 2013’te Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı durdurulmuş, hattın yeniden açılması 6 yıl sonra 2019 yılında gerçekleşmişti. Ancak tren yolu üzerinde bulunan tarihi istasyonlar yeni projeye uygun olmadığı gerekçesiyle devre dışı bırakılmıştı. Başkan Odabaşı "Kadıköy’ümüzde 6 tane tarihi tren istasyonu bulunuyor. Koruma statüsünde bulunan bu tarihi binaların birçoğu uzun yıllardır Ulaştırma Bakanlığı tarafından atıl ve metruk halde bırakılarak adeta birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanılıyor. Biz Kadıköylüler olarak, tarihi istasyonlarımızın bu şekilde yok olmasına asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı, bu istasyonlar bizim kültürel ve tarihi mirasımız. Bunlar yalnızca bir bina değil, geçmişimiz, hafızamız. İstasyon binaları halkındır, ilçemizde bulunan 6 istasyon binasına komşularımızın görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezi yapmak için Kadıköylüler adına talibiz” çağrısında bulunmuştu.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesi sonucu Resmi Gazete’de yayımlanmış, liman 4771 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-Art’a verilmişti. Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaparak Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 19 Ocak'ta iptal edildiğini açıklanmıştı.

Kaynak: ANKA