Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerden yıkım kararına tepki: Kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz

Eski adıyla Maarif Koleji yeni adıyla Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) tarihi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak yenilenmesi projesine karşı, okulun öğrenci, mezun ve velileri basın açıklaması yaptı. Yıkım projesiyle yalnızca binanın değil KAL'ın muhalif ruhunun da hedef alındığı vurgulanan açıklamada, kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapılarak “Buna izin vermeyeceğiz” denildi.

KAL öğrenci, mezun ve velilerinin okul önündeki basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de destek verdi. “Diğer büyük proje ve ihaleler gibi bunda da binanın tarihi geçmişine, yeşil alanlara dokunulacağı, okul binası için o geniş arazinin küçük bir bölümü kullanıldıktan sonra geri kalan arazinin rant projelerine açılacağı endişesi içindeyiz” denilen açıklamada, KAL’ın muhalif ruhunun yok edilmek istendiğine dikkat çekildi.

KAL öğrencileri adına açıklamayı Ela Yeşilkaya ve Jana Güneş yaptı. "Önce proje okullarla öğretmenlerimizi, sonra yatakhanemizi, polenli yolumuzu, sütunumuzu, sonrasında kulüplerimizi, etkinliklerimizi, öğrenci birliğimizi elimizden aldılar. Şimdi de sıra okulun tamamına geldi" diyen Yeşilkaya, "Niçin 2017'de 2 sene sonra bitecek taahhütüyle boşaltılan ancak 2020'de yıkımı gerçekleşen yatakhanemizin yapımına uzaktan eğitim sürecinde başlanmadı? Neden bizler okul kapısından içeri alınmazken, okula girişimiz yasaklanmışken okulumuz paralı otopark olarak kullanılıyor?" diye sordu.

Yıkım ve yenilenme sürecinde öğrencilere boş vaatlerde bulunulduğunu, açık ve net bilgilendirmeler yapılmadığını dile getiren KAL öğrencilerinden Jana Güneş ise "Okulun yıkım sürecine 2017'de pansiyonun boşaltılması ile başlandı, yatakhanenin 2 sene içerisinde yapılacağına söz verildi, bu bina ancak 2019'da yıkıldı pandemi ve yaz tatiliyle geçen 2 seneye yakın sürede binaya tek tuğla bile konulmadı. Durum böyleyken, şimdiye kadar verilen sözler tutulmamışken, öğrenci ve veliler binanın yapımının uzun sürmesi ve arazi kaybı yaşanması konusundaki endişelerinde haklıdırlar" dedi.