Kadıköy Anadolu Lisesi için yıkım kararına tepki: Arazisi kıymetli yerler için deprem güvenliği bahanesiyle yıkıma başlıyorlar

Eski adıyla Maarif Koleji yeni adıyla Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) tarihi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak yenilenmesi projesine karşı, okulun öğrenci, mezun ve velileri basın açıklaması yaptı. Veliler adına açıklama yapan Gülizar Tuncer, "Bu açıklamanın yapılacağını haber alan okul idaresi iki gündür öğrencileri ve velileri arayarak, veli gruplarına toplu mesajlar göndererek uyarı adı altında tehditlerde bulunmuştur. Kadıköy Anadolu ruhunu yaşatan ve öğrenci velileri olarak biz bugün her türlü baskıya ve tehdide rağmen buradayız" dedi. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de depremin okulun yıkılmasında bahane olduğunu savunarak "özellikle arazisi kıymetli hale gelen yerler olduğunda hemen bir deprem güvenliği bahanesiyle buralarda yıkıma başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Özellikle arazisi kıymetli hale gelen yerler olduğunda hemen bir deprem güvenliği bahanesiyle buralarda yıkıma başlıyorlar"

Züleyha Gülüm şunları söyledi;

"Depremin nasıl bir sermaye grupları için bahane haline geldiğini, gerçekte deprem güvenliği için hiçbir önlem almayanlar, deprem toplanma alanlarını dahi tasfiye edenler, satışa çıkaranlar, bu alanları ortadan kaldıranlar nedense bu tür değerli yerler olduğunda, özellikle arazisi kıymetli hale gelen yerler olduğunda hemen bir deprem güvenliği bahanesiyle buralarda yıkıma başlıyorlar. Maarif Koleji'nin Kadıköy Anadolu Lisesi yeni ismiyle önemli bir özelliği de muhaliflerin olduğu, muhaliflerin yetiştiği bir yer olması. Gerçek anlamda aslında fikir üreten, değer üreten bir kolej olmasıyla da çok bağlantılı. Şunu biliyoruz ki bu anlayış, bu iktidar anlayışı böyle yerlerden hoşlanmıyor, böyle yerleri tasfiye etmeye çalışıyor."

"Kadıköy Anadolu Lisesi'nin bu geniş alanını okul alanı olarak görmüyorlar, arsa olarak görüyorlar"

Velilere destek için gelen CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de "Kadıköy Anadolu Lisesi'nin bu geniş alanını okul alanı olarak görmüyorlar. Arsa olarak görüyorlar. Okul yerleri arsa, askerî alanlar arsa, bütün sağlık alanları, bütün hastane yerleri arsa gözüyle bakıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DW Türkçe