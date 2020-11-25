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KADEM'den kadına yönelik şiddete dikkat çeken Instagram filtresi: Hikayeni paylaş, şiddete karşı farkındalık oluştur

"Yarım kalan hayatları telafi edemezsin ama şiddeti önleyebilirsin"

25 Kasım 2020 08:44

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Instagram filtresi  hazırladı. 

Erkek şiddetiyle öldürülen kadınların yüzlerinin bir kısmının görüntüsünden yapılan filtreleri kullanmaya çağıran KADEM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgecan, Şule, Emine, Ceren ve ismini sayamayacağımız daha nice kadın şiddetin kurbanı oldu. Yarım kalan hayatları telafi edemezsin ama şiddeti önleyebilirsin. Instagram filtremizi kullan, hikayeni paylaş, şiddete karşı farkındalık oluştur" dedi. 

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