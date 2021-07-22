T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kaçan kurbanlığın peşinden giden genç iki gündür kayıp

22 Temmuz 2021 08:45

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker’in son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Eker’in yürümekten yorgun olduğu ve havanında sıcak olmasından dolayı yorulduğu, yavaş hareket ettiği görüldü.

Edinilen bilgilere göre; Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte dedesi Zühtü Erdoğan’ın yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkarırken koyun kaçarak dağlık alana doğru koşmaya başladı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu. Zühtü Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarına rağmen Eker bulunamadı.

Bayramın ikici gününün yapılan çalışmalarda ise havadan helikopter destekli, termal kamera ve drone da kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen Onur'un izine rastlanmadı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise Eker’in yürümekten yorgun olduğu ve havanında sıcak olması nedeniyle yürüyemediği görüldü. Bayramın ikinci gününde Eker’i arama çalışmaları gece geç saatlere kadar sürerken çalışmalara ara verildi.

Kaçan kurbanlığın peşinden giden gençankaraonur eker

Diğer Videolar

Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Yalnız dikkat et; kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin!

CHP'li Eren Erdem: İktidar değiştiğinde bana yapılanlar eğer bir Adalet ve Kalkınma Partili'ye yapılırsa gider o mahkemeye kendimi zincirlerim

Kılıçdaroğlu, "Saray da görsün diye yeniden paylaşıyorum" diyerek afet bölgelerinde CHP'li belediyelerin çalışmalarını paylaştı

Akşener: Karış karış gezdiğim Anadolu'dan, Türkiye'nin dört bir yanından bir ses yükseliyor, millet bizi çağırıyor

42 yıldır tutsak olan balina kafasını vura vura 'kendini öldürmeye' çalıştı

Bodrum'da iki grup arasında sopalı kavga

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24