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Kaçak defineciler önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandı

23 Nisan 2020 16:15

Antalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgeyi gözetlemek amacıyla Yeniköy Mahallesi Kepeztepe mevkiine konulan fotokapana birinci derece arkeolojik sit alanı yakınlarında ellerinde kazma-kürek ve benzeri aletlerle bazı kişilerin görüntülenmesi jandarmayı harekete geçirdi. Orman işletmesinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Sarılar Karakoluna bağlı ekipler, sit alanı içerisinde dedektör ile arama ve kazı yapan H.İ., B.Y. ve T.P. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Side Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmede bölgenin birinci derece sit alanı olduğu tespit edilirken, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

"Bölgede önlem alınması lazım"

Yeniköy Mahallesi Kepeztepe bölgesinde geniş bir alanın birinci derece sit alanı olduğunu belirten Yeniköy Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, “Ne yazık ki bölgede kaçak kazı yapılmayan gün olmuyor. Burada defalarca kaçak kazı yapan şahısları güvenlik güçlerimizle birlikte yakaladık. Ama yetkililerin bu bölgede gerekli önlemleri almaması, cezaların yetersizliği kaçak kazının önüne geçilmesini engelliyor” dedi.

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